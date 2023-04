Die Volleyballer von Amriswil sind mit einem hart erkämpften Sieg in die Finalserie gegen Schönenwerd gestartet. Der Titelverteidiger aus dem Thurgau entschied Spiel 1 auswärts in Solothurn mit 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 20:25, 15:11) für sich.

Amriswil hatte die ersten zwei Durchgänge für sich entschieden, ehe das Heimteam zur grossen Aufholjagd ansetzte. Im entscheidenden 5. Satz zogen die Thurgauer zwischenzeitlich auf 9:4 davon, mussten Schönenwerd aber noch einmal herankommen lassen. Nach dem Ausgleich zum 11:11 gelang den Solothurnern, die im Gegensatz zu Amriswil noch nie Meister geworden sind, aber kein Punkt mehr.

Die drei bisherigen Direktbegegnungen der beiden Finalisten in der Qualifikation hatten ebenfalls mit einem Gästesieg geendet. Ob dies so bleibt, zeigt sich am Ostermontag im 2. Spiel (ab 16:00 Uhr im Livestream).