Amriswil folgt Schönenwerd in den Final

Legende: Kämpfen erneut um den Meistertitel Die Volleyballer von Amriswil. https://elite.volleyamriswil.ch

Im Playoff-Final der NLA kommt es bei den Männern zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels: Quali-Sieger Volley Schönenwerd trifft auf Amriswil. Vor einem Jahr hatten sich die Solothurner in der Finalserie nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 durchgesetzt und den ersten Meistertitel der Klubgeschichte gefeiert.

Während Schönenwerd den Finaleinzug bereits am Sonntag (3:0 im Halbfinal gegen Luzern) bewerkstelligt hatte, folgte Amriswil am Mittwochabend. Die Thurgauer gewannen Spiel 4 auswärts gegen Lausanne UC in 4 Sätzen mit 16:25, 25:23, 25:19, 25:15 und gewann die Serie mit 3:1.

NUC im Final

Bei den Frauen steht Neuchâtel UC als erster Finalist fest. Die Westschweizerinnen gewannen das 3. Spiel gegen Volley Lugano mit 25:23, 25:12, 25:18 und stellten in der Serie auf 3:0. Die Neuenburgerinnen hatten in diesem Jahr bereits mit ihrem Einzug in den Final CEV-Cups für Furore gesorgt.

00:59 Video Archiv: NUC verpasst die grosse Wende gegen Chieri Aus Sportflash vom 20.03.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Im Final trifft NUC auf Sm'Aesch Pfeffingen oder Düdingen. Düdingen führt nach einem 25:13, 25:21, 25:17-Auswärtssieg in Spiel 3 in der Halbfinal-Serie mit 2:1.