Schönenwerd gewinnt Spiel 3 der Best-Of-5-Serie gegen Volley Amriswil in vier Sätzen und verkürzt auf 1:2.

Im Playoff-Final der Volleyballer hat sich Schönenwerd nach knappen Niederlagen in den beiden ersten Partien zurückgemeldet. Die Solothurner verhinderten mit einem 3:1-Sieg (29:27, 25:19, 20:25, 29:27) zumindest fürs Erste die erfolgreiche Amriswiler Titelverteidigung.

Schönenwerd zeigte von Beginn weg, dass man weiterhin an den ersten Titel glaubt. Die Solothurner gaben zwar im ersten Durchgang vorerst eine 23:19- und 24:22-Führung noch einmal preis, entschieden diesen aber schliesslich ebenso noch mit 29:27 zu ihren Gunsten wie danach den zweiten mit 25:19.

Turbulente Schlussphase

Amriswil, das weniger kompakt agierte als zuletzt, konnte danach zwar verkürzen, und im vierten Durchgang herrschte nochmal Spannung pur. Dabei hatten die Thurgauer beim Stand von 25:24 sogar eine Chance zum 2:2-Satzausgleich. Schliesslich nutzte aber Topskorer Luca Ulrich, zusammen mit Cyril Kolb die treibende Kraft bei den Solothurnern, den vierten Matchball zum vielbejubelten 29:27-Siegpunkt.

Am Freitag (19:00 Uhr, live bei SRF) steht das zweite Auswärtsspiel in Amriswil auf dem Programm. Und sollten dort erneut die Solothurner reüssieren, käme es zwei Tage später in Schönenwerd zur Finalissima.