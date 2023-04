Legende: Neuzugang und Schlüsselspielerin Kayla Lund. Keystone/Georgios Kefalas

Wenn am Samstag die Best-of-5-Serie im Playoff-Final der Volleyballerinnen lanciert wird, ist die Favoritenrolle klar verteilt: Der Neuchâtel UC will gegen Düdingen den Titel verteidigen. NUC wurde zuletzt 3 Mal in Folge Meister und hat kürzlich mit dem 2. Cupsieg vorgelegt. Düdingen dagegen blieb bislang in einem Playoff- und 3 Cupfinals immer nur die Rolle der Gratulantin.

NUC und seine Amerikanerinnen

Im letzten Frühjahr mussten die Neuenburgerinnen den Abgang ihrer amerikanischen Schlüsselspielerinnen Kyra Holt und Tia Scambray verkraften. Mit Topskorerin Tessa Grubbs, Kayla Lund und Madeline Haynes rückte wiederum ein US-Trio nach.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie Spiel 1 im Playoff-Final der Frauen zwischen NUC und Düdingen am Samstag ab 16:55 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App. Auch alle weiteren Finalspiele der Best-of-5-Serie sind live bei SRF zu sehen.

Das Team der auch als Nati-Trainerin fungierenden Lauren Bertolacci verlor zwar die 3 letzten Spiele der Qualifikation und musste Düdingen nach einer 1:3-Heimniederlage punktemässig aufschliessen lassen. Die beiden vorherigen Direktbegegnungen, darunter den Cup-Viertelfinal, gewann allerdings NUC.