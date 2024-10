Legende: Final-Reprise im Supercup Volley Amriswil trifft auf Volley Schönenwerd. Keystone / MANUEL GEISSER

Volley Schönenwerd und Volley Amriswil verbindet seit zwei Jahren eine besondere Rivalität. 2023 kürten sich die Solothurner aus Schönenwerd im Final gegen Amriswil nach einem 0:2-Rückstand in der Serie erstmals zum Schweizer Meister. Heuer verteidigte Schönenwerd den Titel erfolgreich, erneut hatte Amriswil im Final das Nachsehen.

Auch im diesjährigen Cupfinal kam es zum Duell der beiden Platzhirsche, in diesem Fall mit dem besseren Ende für Amriswil. Am Samstag kommt es im Supercup in Gümligen demnach einmal mehr zu dieser Affiche. Mit je drei Siegen aus den ersten drei Meisterschaftspartien präsentieren sich beide Teams bereits in blendender Verfassung.

Düdingens Mammutaufgabe

Bei den Frauen sicherte sich letzte Saison Neuchâtel UC sowohl den Cup- als auch den Meistertitel. Für den Supercup rückt nun Düdingen nach, das im Playoff-Final der Meisterschaft 2023/24 den Serienmeisterinnen aus Neuenburg unterlag. Im Supercup holte Düdingen seinen bislang einzigen Titel der Klubgeschichte. 2015 besiegten die Freiburgerinnen das favorisierte Köniz.