Legende: Muss ihren Posten als Nationaltrainerin räumen Saskia van Hintum Keystone

Eine verpatzte Europameisterschaft im Spätsommer in Kroatien wird Saskia van Hintum zum Verhängnis. Wie der Verband am Donnerstag bekannt gab, kommt es deshalb zum Wechsel auf der Trainer-Position des Volleyball-Nationalteams der Frauen.

Weiterentwicklung stagnierte

Im Bewusstsein darüber, dass gegenüber den Europameisterschaften von 2019 eine klare Steigerung des Spielniveaus erkennbar war, aber letztlich das Achtelfinal-Ziel auch 2021 verpasst wurde, trennt sich Swiss Volley von der 51-Jährigen. Die Verantwortlichen wollen damit neue Impulse für die sportliche Weiterentwicklung der Equipe setzen.

Wie Anne-Sylvie Monnet, Leiterin Leistungssport von Swiss Volley, bekannt gab, sei dieser Schritt notwendig geworden, um das Team auch in Zukunft sportlich weiterzuentwickeln. Wer das Erbe von Van Hintum antritt, die seit Ende 2019 an der Seitenlinie der Schweizerinnen stand, ist noch nicht bekannt. Gespräche werden laut dem Verband in den nächsten Wochen geführt.