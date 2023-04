NUC gewinnt den Volleyball-Final der Frauen gegen Düdingen nach drei Spielen und ist damit erneut Schweizer Meister.

Für NUC ist es der 4. Titel in Serie.

Der letzte Satz ist an Spektakel nicht zu überbieten und bringt auch eine Kontroverse mit sich.

Im entscheidenden Satz der Partie zwischen NUC und Düdingen ging es hoch her. Beim Stand von 33:33 touchierte NUC-Spielerin Olivia Wassner den Ball am Block, jedoch übersahen dies die Schiedsrichter. Den darauffolgenden Matchball nutzten die Neuenburgerinnen und sicherten sich den Sieg. Jasmine Gross blockte den Smash von Düdingens Aussenangreiferin Elena Baka und brachte ihrem Team den Siegpunkt.

01:09 Video NUC verwertet den Matchball, der keiner gewesen wäre Aus Sport-Clip vom 19.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Ein Wechselbad der Gefühle

Das Spiel verlief insgesamt sehr spannend. Den ersten Satz gewann NUC knapp mit 27:25, doch im zweiten Abschnitt musste das Heimteam sich mit einem klaren 13:25 geschlagen geben. Auch das Timeout in der Anfangsphase hatte nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Im dritten Durchgang fand NUC jedoch wieder zu seinem Spiel und gewann diesen mit 25:17.

Schliessen 01:33 Video Sulser: «Es ist eigentlich unmöglich» Aus Sport-Clip vom 19.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 01:42 Video Eiholzer: «Wir haben soviel miteinander erlebt» Aus Sport-Clip vom 19.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Ungeschlagen durch die Playoffs

Mit diesem Sieg holt sich NUC bereits den vierten Meisterschaftstitel in Serie. In den Playoffs verloren die Neuenburgerinnen keine Partie, so auch in der Finalrunde. Dort gaben die Westschweizerinnen lediglich drei Sätze ab.