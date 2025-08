Für die Schweizer Volleyballerinnen steht in der EM-Qualifikation eine harte Bewährungsprobe an.

Keystone/Manuel Geisser

2019 haben sich die Schweizer Volleyballerinnen erstmals auf sportlichem Weg für eine Endrunde qualifiziert – und seither kein Turnier mehr verpasst. Doch diesmal wird es eng.

Rein rechnerisch stehen unsere Chancen leider sehr schlecht.

In der EM-Qualifikation liegt das Team von Lauren Bertolacci in der Gruppe A nach der Hälfte auf Platz 3. Die Kampagne hatten sie vor einem Jahr mit einem 3:2 in Finnland eröffnet. Beim 0:3 im Heimspiel gegen Deutschland war man von einem Punktgewinn weit entfernt.

Exploit nötig

Nur die Gruppensieger sowie die 5 besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die EM 2026 in Aserbaidschan, Tschechien, Schweden und der Türkei. «Rein rechnerisch stehen unsere Chancen leider sehr schlecht – das ist die Realität», konstatiert Bertolacci vor den Rückspielen.

Nachdem Finnland zuletzt Gruppenfavorit Deutschland überraschte (3:1-Sieg), wäre es für die Schweiz umso wichtiger, gegen Deutschland zumindest einen Punkt zu holen. «Das wird eine grosse Herausforderung für uns, aber wir sind bereit und werden alles geben, um unsere Ziele zu erreichen», sagt Bertolacci.