Einmal im Jahr werden die besten Sportlerinnen und Sportler der Schweiz ins Bundeshaus eingeladen, so auch 2025. Sportminister Martin Pfister ehrte alle Athletinnen und Athleten, die seit November 2024 an Europa- oder Weltmeisterschaften eine Medaille gewonnen haben. Mit Armon Orlik wurde die Ehre auch dem amtierenden Schwingerkönig zuteil.

Während sich Orlik ebenso wie die Skistars Franjo von Allmen oder Alexis Monney das Rampenlicht gewöhnt ist, rückten am Montag auch Vertreter von kleineren Sportarten in den Fokus. So etwa Ballonpilot Pascal Witprächtiger, der heuer zum fünften Mal die WM-Goldmedaille einheimsen konnte. «Es ist ein grossartiges Gefühl, hier zu sein und sich mit den anderen Sportlern auszutauschen.»

Für Pfister war der Empfang eine Premiere. Der Baarer Bundesrat zeigte sich vom Anlass begeistert und schätzt die Bedeutung des Anlasses als hoch ein. «Spitzensportler sind Aushängeschilder und motivieren uns alle, Sport zu treiben.» Zudem sei der Sport der «Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält».