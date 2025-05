Nach einer überzeugenden Qualifikation reicht es Michelle Heimberg an der EM in der Türkei zu Bronze.

Wasserspringen: EM in Antalya

Legende: Schnappt sich die nächste EM-Medaille Michelle Heimberg. Keystone/AP Photo

Starker Auftakt in die Europameisterschaften in Antalya von Michelle Heimberg. Die Aargauerin sprang im Wettkampf vom 1-m-Brett zu 265,90 Punkten und damit auf Platz 3. Die Bronzemedaille ist bereits ihr 6. EM-Edelmetall (das 2. vom 1-m-Brett).

Heimberg musste sich im Final nur der Italienerin Chiara Pellacani (283,75 Punkte) und der Schwedin Elna Widerström (267,10) geschlagen geben. Kleiner Beigeschmack: In der Qualifikation am Freitagmorgen hatte Heimberg die beiden anderen Medaillengewinnerinnen noch überzeugend in die Schranken gewiesen und mit 295,55 Zählern den Bestwert aufgestellt.

Neben dem Wettkampf vom 1-m-Brett wird die 24-Jährige am Dienstag auch vom 3-m-Brett antreten.