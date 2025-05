Mit der besten Punktzahl in der Qualifikation hat Michelle Heimberg ihre Ambitionen an der EM in der Türkei angemeldet.

Legende: Quali souverän gemeistert Michelle Heimberg. Keystone/AP Photo

Starker Auftakt in die Europameisterschaften in Antalya von Michelle Heimberg. Die Aargauerin überzeugte in der Qualifikation vom 1-m-Brett und sprang mit der Punktzahl von 295,55 Zählern zum Bestwert am Vormittag.

Der 24-Jährigen am nächsten kamen beim Freiluftspringen die Italienerin Chiara Pellacani (254,55) und die Schwedin Elna Widerström (247,10). Die besten 12 Athletinnen haben die Qualifikation für den Final geschafft. Für Heimberg liegt ihre 6. EM-Medaille, die zweite vom 1-m-Brett, zum Greifen nah.

Der Final findet am Freitagnachmittag ab 16:15 Uhr Schweizer Zeit statt. Neben dem Wettkampf vom 1-m-Brett wird Heimberg am Dienstag auch vom 3-m-Brett antreten.