Die Auftakt-Rennen der «Königsklasse» wurden abgesagt. Die Biathleten treten vorerst ohne Publikum an. Weitere Geisterspiele wurden auch in der Serie A anberaumt.

Legende: Muss sich auf sein 1. Saisonrennen gedulden Weltmeister Marc Marquez. Keystone/Archiv

MotoGP: Keine Rennen in Katar und Thailand

Das Coronavirus hat Auswirkungen auf den Motorrad-Sport. Wegen Einreisebeschränkungen u.a. für Personen aus Italien hat der Internationale Verband FIM die MotoGP-Rennen zum Auftakt der WM-Saison am kommenden Wochenende in Katar und am 22. März in Thailand abgesagt.

Im südostasiatischen Land gibt es bislang 43 Fälle, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Die abgesagten WM-Rennen könnten in den Oktober verschoben werden. Die Moto2- und Moto3-Rennen sollen nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. Die Teams befinden sich – anders als jene der Königsklasse – für Testfahrten bereits seit einigen Tagen in Katar. Deshalb sind sie von den Einreisebeschränkungen nicht betroffen.

Biathlon: Keine Fans in Nove Mesto

Der Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto findet vor leeren Zuschauer-Rängen statt. Das entschied der nationale Sicherheitsrat in Prag am Montag, wie Ministerpräsident Andrej Babis erklärte. Grund sind die Ängste vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie auch in Europa. Die Wettbewerbe sollen vom 5. bis 8. März stattfinden.

Serie A: Montagsspiel verschoben

Italiens Regierung beschloss im Zug des Coronavirus, dass bis 8. März in 3 Regionen oder Provinzen keine Fussball-Spiele mit Zuschauern ausgetragen werden dürfen. Dafür wurde das Verbot für die Region Piemont mit der Hauptstadt Turin und Heimat von Juventus aufgehoben. Geisterspiele wird es demnach diese Woche in der Lombardei, in Venetien und in der Emilia Romagna, sowie in den Provinzen Savona und Pesaro/Urbino geben.

Nebst der am Montag angesetzten Partie der 26. Serie-A-Runde zwischen Sampdoria Genua und Hellas Verona sind am Wochenende folgende Begegnungen von der Massnahme betroffen. Atalanta Bergamo - Lazio Rom, SPAL Ferrara - Cagliari, Inter Mailand - Sassuolo, Hellas Verona - Napoli sowie Bologna - Juventus Turin. Fans aus den betroffenen Regionen und Provinzen ist es zudem untersagt, zu Auswärtsspielen zu reisen.

Juventus Turin teilte dagegen mit, dass das Rückspiel der Cup-Halbfinals vom Mittwoch gegen Milan im eigenen Stadion vor Zuschauern mit Wohnsitz im Piemont gespielt werde.

