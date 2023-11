Legende: Erstes Kräftemessen mit den Profis Oliver Betschart. zvg

Golf: Betschart bei Premiere ohne Coup

Oliver Betschart hat bei seinem ersten Turnier auf der PGA-Tour den Cut für die Schlussrunde deutlich verpasst. Der 15-jährige Schweizer lieferte in seiner Wahlheimat Bermuda eine 73er- respektive 75er-Runde ab und blieb 6 Schläge über Par. Für die Teilnahme am Finaltag wären 5 unter Par nötig gewesen. Den Sprung ins Teilnehmerfeld hatte Betschart über die lokale Qualifikation geschafft. Der Sieg ging an den Kolumbianer Camilo Villegas (24 unter Par).