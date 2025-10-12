Legende: Kriegt seine gesundheitlichen Probleme nicht in den Griff Tiger Woods. Tim Heitman/Getty Images

Golf: Woods wird erneut operiert

Golf-Superstar Tiger Woods unterzieht sich zum 7. Mal einer Rücken-Operation und muss weiter pausieren. Der Eingriff an der Bandscheibe im unteren Rücken soll ihn von Schmerzen und Problemen mit der Beweglichkeit befreien, teilte der 49-Jährige mit. «Ich weiss schon jetzt, dass ich einen guten Entscheid für meine Gesundheit und meinen Rücken getroffen habe», liess sich Woods zitieren. Über die weitere Dauer seiner Ausfallzeit machte der Amerikaner keine Angaben. Woods hat seit dem vergangenen Dezember kein Turnier mehr bestritten.