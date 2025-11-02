Legende: Spulte 734 km ab Isa Pulver. ZVG/Archiv

Rad: WM-Silber für Isa Pulver

Die Ultracyclistin Isa Pulver hat an der 24-Stunden-WM in Borrego Springs im US-Bundesstaat Kalifornien die Silbermedaille gewonnen. Nach ihrem WM-Titel 2023 und Silber im Jahr 2022 ist dies ihre dritte WM-Medaille in diesem Format. Mit 734 km und einem Schnitt von 30,6 km/h verbesserte die Bernerin ihre Bestleistung aus dem Jahr 2023 um 9 km und 0,2 km/h. Der Rückstand auf die Weltmeisterin Yvonne Margraf aus Deutschland betrug lediglich 12 km. Mit Silber konnte die Schweizerin, die auch schon zweimal das Race Across America gewonnen hat, ihre Saison retten. Ende April war die 54-Jährige in der Region Solothurn beim Training von einem Auto erfasst worden und musste ins Spital gebracht werden. Auch beim Race Across America kam sie zu Fall, das Schlüsselbein war gebrochen, die dritte Schulterverletzung innerhalb kurzer Zeit Tatsache.