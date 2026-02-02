Legende: Künftig auch an Kontinental-Meisterschaften im Einsatz Die erfolgreichen Schweizer Unihockeyanerinnen. Freshfocus/Vladimir Prycek/Zuma Sports Wire

Unihockey: Weltverband führt Europameisterschaften ein

Der internationale Unihockeyverband IFF führt ab 2029 eine neue Event-Struktur ein. Neu werden für Männer und Frauen Europameisterschaften eingeführt, die sich im Zweijahrestakt mit den Weltmeisterschaften abwechseln. Die Weltmeisterschaften der Frauen und Männer finden neu nicht mehr alle zwei, sondern nur noch alle vier Jahre statt und bilden jeweils den Abschluss eines Zyklus. Dazwischen werden neu Europameisterschaften mit den besten zwölf Teams des Kontinents ausgetragen. Diese dienen auch als WM-Qualifikationen.