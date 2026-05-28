Orientierungslauf: Zwei Schweizer Podestplätze

Das Schweizer OL-Team hat beim Weltcup im schwedischen Lidköping überzeugen können. Im K.o.-Sprint am Donnerstag liefen Simona Aebersold und Joey Hadorn jeweils auf den zweiten Rang. Die Siege gingen an Eirik Langedal Breivik (NOR) bei den Männern und Hedvig Valbjörn Gydesen (DEN) bei den Frauen. Aebersold und Hadorn kamen jeweils nur wenige Sekunden danach ins Ziel. In Schweden finden an diesem Wochenende noch ein Sprint (Samstag) und eine Sprintstaffel (Sonntag) statt.