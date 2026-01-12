Legende: Titel knapp verpasst Alexandra Kosteniuk. Keystone/EPA/Neil Hall

Schach: Kosteniuk holt EM-Silber

An der Europameisterschaft im Schnellschach in Monaco verpasste Alexandra Kosteniuk ihren vierten Titel nach 2015, 2019 und 2024 nur knapp. Punktgleich mit der neuen Europameisterin Nino Baziaschwili aus Georgien gewann die 41-jährige Schweizer Nationalspielerin die Silbermedaille. Die topgesetzte Kosteniuk und die als Nummer 2 eingestufte Baziaschwili lagen nach elf Runden mit je neun Punkten gleichauf. Den Ausschlag für die Vergabe der Medaillen gab die direkte Begegnung in der Schlussrunde, die Kosteniuk verlor.