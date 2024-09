Per E-Mail teilen

Legende: Luna Rossa (rechts). Imago/LaPresse

Segeln: Luna Rossa gewinnt mit 5:3 Siegen

Luna Rossa wird im Final der Herausforderer gegen Britannia darum kämpfen, Titelverteidiger Neuseeland um den America's Cup herauszufordern. Einen Tag nach den Briten zogen die Italiener mit einem Sieg in der 8. Regatta gegen das amerikanische Syndikat American Magic in den Final ein. Tags zuvor hatte die Crew der Britannia das Schweizer Boot Alinghi mit 5:2 Siegen eliminiert. Der Final vor Barcelona zwischen Luna Rossa und Britannia findet vom 26. September bis 5. Oktober ebenfalls in einer Best-of-9-Serie statt. Ab dem 12. Oktober segelt der Sieger gegen die Neuseeländer um den America's Cup, die älteste Sporttrophäe der Welt.