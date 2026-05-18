Legende: Werden kommende Saison nicht in der Champions League spielen Amriswil-Coach Juan Manuel Serramalera und seine Spieler. Freshfocus/Claude Diderich

Volleyball: Amriswil in CEV-Cup statt CL

Schweizer Meister Amriswil verzichtet auf die Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League. Die Thurgauer treten erneut im CEV-Cup an. Hauptgrund für den Entscheid sind gemäss einer Mitteilung des Vereins die umfangreichen infrastrukturellen und technischen Anforderungen des europäischen Volleyball-Verbandes. Die Verantwortlichen Amriswils kamen zum Schluss, dass die entsprechenden Vorgaben unter den gegenwärtig gegebenen Voraussetzungen nicht erfüllt werden können.