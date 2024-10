Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Blieb chancenlos Chiara Leone (Archiv-Bild). Keystone / VASSIL DONEV

Schiessen: Leone auf Platz 11

Einen Tag nach Audrey Gogniat blieb auch Olympiasiegerin Chiara Leone am Weltcup-Finale der Schützinnen in Neu-Delhi chancenlos. Exakt wie Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Gogniat kam auch Leone in ihrer Paradedisziplin nicht über den 11. Platz hinaus. Zur Qualifikation für den Final der besten 8 fehlten Leone 3 Ringe. Im 12-Feld liess die 26-Jährige aus Frick bloss Emely Jäggi hinter sich, die zweite Schweizer Starterin. Den Sieg im Dreistellungs-Match der Frauen sicherte sich die Dänin Rikke Maeng Ibsen.