Legende: Will ihre Gesundheit nicht mehr riskieren Carolina Marin. Keystone/AP Photo/Kin Cheung

Badminton: Marin verkündet schweren Herzens Rücktritt

Carolina Marin, eine der erfolgreichsten Badmintonspielerinnen aller Zeiten, hat im Alter von 32 Jahren ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die Einzel-Olympiasiegerin von Rio 2016 wird durch eine im Halbfinal der Olympischen Spiele 2024 in Paris erlittene schwere Knieverletzung zu diesem Schritt gezwungen. Die Spanierin hatte gehofft, Anfang April an der EM in ihrer Heimatstadt Huelva noch einmal auf den Court zurückzukehren. Letztlich entschied sie sich jedoch, ihre Gesundheit nicht zu riskieren. «Ich hätte mir gewünscht, dass meine Karriere anders endet, aber im Leben läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht – und das muss man akzeptieren», schrieb sie auf Instagram. Marin ist die einzige Nicht-Asiatin, die im Frauen-Einzel olympisches Gold gewonnen hat.