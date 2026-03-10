Legende: Scheiterten beim Heimturnier in der Startrunde Lucie Amiguet und Caroline Racloz. imago images/Siegfried Dammrath

Badminton: Schweizer Doppel verliert knapp

Lucie Amiguet/Caroline Racloz sind an den Swiss Open in Basel im Auftaktspiel knapp gescheitert. Die beiden Waadtländerinnen unterlagen in der Doppelkonkurrenz den um 10 Weltranglistenplätze besser klassierten Thailänderinnen Hathaithip Mijad/Napapakorn Tuungkasatan mit 19:21, 13:21. Den ersten Satz gaben Amiguet/Racloz nach einer 18:12-Führung noch aus der Hand. Im Einzel verpasste Milena Schnider den Einzug ins Hauptfeld. Die Zürcherin vergab beim 29:27, 20:22, 17:21 gegen Anna Ryberg (DEN) gar einen Matchball.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Halbfinals und Finals an den Swiss Open in Basel sehen Sie am Wochenende live im kommentierten SRF-Stream. Am Samstag geht es um 11:55 Uhr los, am Sonntag um 10:55 Uhr.

Handball: Kadetten scheitern hauchdünn

Die Kadetten Schaffhausen sind in der European League ausgeschieden. Das Team von Trainer Hrvoje Horvat unterlag im letzten Spiel der Hauptrunde der dänischen Equipe Fredericia zu Hause mit 29:30 – ein Unentschieden hätte zum Einzug in die Achtelfinals gereicht. Die Schaffhauser verloren, obwohl sie mehr Paraden (13:10) verzeichneten. Das «Hinspiel» gegen das gleiche Team hatten die Kadetten auswärts noch 32:30 gewonnen, umso mehr ist das Ausscheiden eine grosse Enttäuschung.