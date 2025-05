Balanche knapp am Downhill-Podest vorbei – Beach-Duo brilliert

Mountainbike: Balanche in Polen knapp am Podest vorbei

Die Mountainbikerin Camille Balanche hat sich beim Saisonauftakt im Downhill-Weltcup im polnischen Bielsko-Biala auf dem 4. Rang klassiert. Zu einer Podest-Platzierung fehlten der 35-jährigen Neuenburgerin knapp acht Zehntel. Balanche, ehemalige 2020 Weltmeisterin in Leogang und 2022 Gesamtweltcup-Siegerin, verlor fünfeinhalb Sekunden auf die Siegerin Tahnee Seagrave (GBR). Europameisterin Lisa Baumann belegte zum Auftakt der Saison, die für die Mountainbike-Cracks mit der Heim-WM im Wallis einen klaren Höhepunkt beinhalten wird, mit 12,6 Sekunden Rückstand auf die Seagrave den 9. Platz.

Beachvolleyball: Krattiger/Dillier erst im Final gestoppt

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Marco Krattiger und Leo Dillier ist beim Challenge-Turnier in Xiamen (CHN) nach überstandener Qualifikation bis in den Final vorgestossen. Dort unterlag das neu formierte Duo dem katarischen Gespann Cherif Younousse/Ahmed Tijan zwar klar (14:21, 14:21), der Finalvorstoss beim Turnier der zweithöchsten Stufe kommt dennoch einem Exploit gleich. Krattiger und Dillier waren nur an Position 24 gesetzt.