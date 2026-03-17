Legende: Österreich ist zu stark Die Schweizerinnen müssen den EM-Traum begraben. Keystone/APA/GEORG HOCHMUTH

Basketball: EM findet ohne die Schweizerinnen statt

Die Basketball-Europameisterschaft der Frauen 2027 in Belgien, Finnland, Schweden und Litauen findet ohne die Schweiz statt. Das Team von Trainer François Gomez blieb bereits in der ersten Quali-Phase hängen. Im abschliessenden Gruppenspiel unterlag die Nati Österreich 66:79 und verpasste damit die Top 2. Da man auch nicht unter den 3 besten Gruppendritten figuriert, ist der EM-Zug abgefahren. Die Schweizerinnen hielten bis Mitte des zweiten Viertels mit, mussten Österreich aber zusehends das Spieldiktat überlassen und verloren nach und nach den Anschluss. Auf Schweizer Seite waren Evita Herminjard (19 Punkte), Lin Schwarz (14) und Viktoria Ranisavljevic (12) am erfolgreichsten.