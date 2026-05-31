Downhill: Baumann auf Rang 3

Lisa Baumann ist beim Downhill-Weltcup der Mountainbikerinnen auf Rang 3 gefahren. Die Schweizerin musste sich einzig der Österreicherin Valentina Höll sowie Gracey Hemstreet aus Grossbritannien geschlagen geben. Der 24-jährigen Neuenburgerin fehlten auf die Bestzeit rund 4 Sekunden. Für Baumann ist es nach zwei 4. Rängen das erste Podest. Damit gelang ihr die perfekte Versöhnung mit der Strecke, auf welcher sie im Vorjahr bei einem Sturz ihr Schlüsselbein brach.

Rudern: Schweizer ohne Medaillen

Die Schweizer sind beim ersten Ruderweltcup der Saison in Sevilla ohne Medaille geblieben. Der Doppelvierer mit Olivia Nacht, Nina Wettstein sowie Flavia und Lisa Lötscher belegte Rang 5. Das Zweier-ohne-Duo Salome Ulrich/Fabienne Schweizer ruderte auf den 6. Platz. Bei den Männern mussten sich Jonah Plock/Patrick Brunner in derselben Klasse nach missratenem Start mit Rang 6 begnügen.

Beachvolleyball: Rang 4 für Mäder/Kernen

Joana Mäder und Leona Kernen haben das Elite16-Turnier im tschechischen Ostrava auf Rang 4 beendet. Das letzte verbliebene Schweizer Duo musste sich im Kampf um den 3. Platz den Brasilianerinnen Thamela/Victoria beugen. Nach umkämpftem Beginn ging der Startsatz mit 21:19 ans brasilianische Duo. Anschliessend hatten Mäder/Kernen nicht mehr viel zu bestellen und verloren den 2. Durchgang mit 12:21.