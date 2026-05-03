Legende: Koffer packen in Brasilia Tanja Hüberli. (Archiv) Imago

Beachvolleyball: Letzte Schweizer Duos in Brasilien out

Am Elite16-Turnier in Brasilia sind die verbliebenen Schweizer Beachvolleyball-Duos in den Viertelfinals ausgeschieden. Tanja Hüberli/Nina Brunner, die drei Wochen zuvor mit Platz 3 in Saquarema (BRA) ein erfolgreiches Comeback gefeiert hatten, verloren gegen Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth aus Italien 14:21, 21:23. Die Italienerinnen hatten bereits eine Runde zuvor mit Anouk und Zoé Vergé-Dépré ein Schweizer Duo aus dem Turnier geworfen. Ein bitteres Out erlebten Joana Mäder und Leona Kernen. Sie verlangten den einheimischen Salgado/Rebecca alles ab, scheiterten am Ende jedoch knapp mit 20:22, 27:29. Die Schweizerinnen erspielten sich im 2. Durchgang insgesamt 5 Satzbälle, konnten diese aber nicht nutzen.