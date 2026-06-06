Legende: Lukas Bissig Ende April beim Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest. Freshfocus/Sven Thomann

Schwingen: Bissig zum Dritten

Der Gewinner des Urner Kantonalschwingfests 2026 heisst Lukas Bissig. Der Eidgenosse bezwang im ersten reinen Urner Schlussgang am Heimfest seit 1988 Michael Zurfluh nach 1:16 Minuten mit einem Überwurf. Für Bissig ist es der vierte Kranzfestsieg und der dritte in Folge am Urner Kantonalen. Nach einem Gestellten im Anschwingen gegen Roman Wandeler legte der 23-Jährige aus Attinghausen seine fünf weiteren Gegner souverän ins Sägemehl. Der als Mifavorit gehandelte Eidgenosse Marcel Bieri musste sich nach zwei Gestellten hinter Jonas Amrhyn mit dem geteilten 3. Rang begnügen.

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