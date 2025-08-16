Legende: Scheiterten im Achtelfinal Anouk (vorne) und Zoé Vergé-Dépré (Archivbild). Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Team «Zouk» out

Das Schwestern-Duo Anouk und Zoé Vergé-Dépré ist am Elite16-Turnier in Montreal in den Achtelfinals hängengeblieben. Gegen die Brasilianerinnen Carol/Rebecca unterlagen die Bernerinnen trotz eines Matchballs in drei Sätzen. In einer engen Partie am Turnier der höchsten Kategorie machten die Vergé-Dépré-Schwestern zunächst einen Satzrückstand wett und kämpften sich im Tiebreak nach einem 9:13-Rückstand zurück. Nach fünf gewonnen Punkten in Serie servierten sie sogar zum Matchgewinn. Doch letztlich behielten die Gegnerinnen aus Südamerika die Nerven und setzten sich mit 16:21, 21:16, 16:14 durch.