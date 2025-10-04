Legende: Ballt die Faust Fabian Blum. Swiss Paralympic/Manuel Lopez

Para-Leichtathletik: Letzte WM-Medaille für die Schweiz

Fabian Blum hat sich an der Para-Leichtathletik-WM in Indien die Bronzemedaille gesichert. Der Luzerner wurde in Neu-Delhi über die 100 m in der Kategorie T52 Dritter. In 17,15 Sekunden verlor er 2 Zehntel auf die Siegerzeit von Anthony Bouchard (CAN). Zweiter wurde der Japaner Tomoki Sato. Für Blum ist es die zweite WM-Medaille nach Silber über dieselbe Distanz 2023 in Paris und die insgesamt 8. für die Schweizer Equipe. Die WM in Neu-Dehli geht am Sonntag zu Ende, Schweizerinnen und Schweizer stehen keine mehr im Einsatz.