Legende: Zum Auftakt in den Top 3 Lukas Britschgi. (Archiv) Imago/Aflosport

Eiskunstlaufen: Britschgi in Oberstdorf Dritter

Lukas Britschgi hat die Olympia-Saison mit einem 3. Platz bei der Nebelhorn Trophy im deutschen Oberstdorf lanciert. Der 27-jährige Schaffhauser totalisierte nach Kurzprogramm und Kür 236,06 Punkte. Der persönliche Rekord des amtierenden Europameisters beträgt 274,09 Zähler, aufgestellt an der WM 2024. Bei seiner 2. Teilnahme an der Nebelhorn Trophy, die in seinem Trainings-Domizil stattfindet, fehlten Britschgi rund 3 Punkte auf den zweitplatzierten Amerikaner Andrew Torgashev. Der Kanadier Stephen Gogolev gewann mit 255,06 Zählern überlegen.

Flag Football: Schweizer Männer EM-Sechste

Die Schweizer Flag-Football-Nati der Männer hat an der EM in Paris den 6. Rang erreicht und damit das Ticket für die WM 2026 in Deutschland gelöst. Die Equipe von Coach Urs Fässler schlug am Schlusstag im entscheidenden Spiel Slowenien souverän mit 42:19. Im (für die WM-Quali bedeutungslosen) Match um Rang 5 verloren die Schweizer gegen Israel 26:35. Die Frauen-Nati, welche die Viertelfinals verpasst hatte, beendete die Titelkämpfe nach einer versöhnlichen Platzierungsrunde (Siege über die Türkei und Tschechien) auf Rang 9.