Schiessen: Schweizer Duo mit EM-Medaille

Nina Christen und Christoph Dürr haben an den Europameisterschaften in Osijek in Kroatien für einen weiteren Schweizer Medaillengewinn gesorgt. Die Olympiasiegerin und der St. Galler Rheintaler sicherten sich im nicht olympischen Mixed-Wettkampf Dreistellung Gewehr 50 m Bronze. Im Kampf um Platz 3 setzten sich die beiden gegen Polen durch. Gold gewann die Ukraine dank einem Final-Sieg gegen Norwegen. Christen hatte bereits am Dienstag mit dem Frauen-Team Gold geholt.

Fechten: Bayard dank Quotenplatz nach Paris

Alexis Bayard wird an den Olympischen Spielen in Paris antreten können. Der 27-jährige Walliser hat vom Weltverband FIE nachträglich einen direkten Quotenplatz zugesprochen erhalten. Bayard ist im relevanten Ranking der am besten platzierte Fechter nach Abschluss der Qualifikationsphase. Somit wird die Schweiz in Paris im Fechten mit je einer Athletin und einem Athleten vertreten sein. Pauline Brunner hatte sich ihre Teilnahme über das europäische Qualifikationsturnier in Luxemburg gesichert. Sowohl Brunner als auch Bayard werden im Degen-Einzelturnier starten.