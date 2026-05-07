Legende: Dürfen sich auf den Playoff-Final freuen Die Brühl-Spielerinnen Mia Kernatsch und Stefanie Eugster. Freshfocus/Benjamin Faes

Handball: Playoff-Final bei den Frauen steht

Der LC Brühl hat zum vierten Mal in Folge den Playoff-Final im Schweizer Frauen-Handball erreicht. Die St. Gallerinnen, in den letzten drei Jahren jeweils Meister, gewannen auch das zweite Spiel der Best-of-3-Serie gegen Yellow Winterthur. Beim 28:24-Auswärtserfolg machte Brühl den Unterschied in der zweiten Halbzeit. Zur Pause hatte es noch 16:16 gestanden. Die letzte Hürde auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft heisst GC Amicitia. Die Quali-Siegerinnen hatten sich bereits am Mittwoch mit 40:36 nach Verlängerung gegen den LK Zug durchgesetzt und damit das Ticket für den Playoff-Final ergattert. Brühl und GC Amicitia bestritten Ende Februar schon den Cupfinal. Die Zürcherinnen setzten sich damals hauchdünn durch.

Handball