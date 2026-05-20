Handball: Playoff-Final wieder ausgeglichen

Brühl hat im Playoff-Final der Handballerinnen gegen GC Amicitia zum 1:1 ausgleichen können. Die St. Gallerinnen gewannen die zweite Partie der Best-of-5-Serie vor Heimpublikum mit 27:26 nach Verlängerung. Die erste Partie hatte GC mit dem gleichen Resultat gewonnen. Am Mittwochabend hatten die Zürcherinnen, die bereits in der regulären Spielzeit spät zum 22:22 ausgeglichen hatten, kurz vor Schluss die Chance auf das 27:27. Nach der vergebenen Chance jubelten aber die Brühlerinnen.