Weitere Sport-News Budget eingehalten: ESAF 2025 im Glarnerland mit schwarzer Null

16.01.2026, 17:24

Grosse Menschenmenge bei einer Veranstaltung im Freien mit Bergen im Hintergrund.
Legende: War auch finanziell ein Erfolg Das ESAF 2025 in Mollis GL. Keystone/Gian Ehrenzeller

Schwingen: ESAF in Mollis ohne Verlust abgeschlossen

Das Organisationskomitee des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) 2025 Glarnerland+ vermeldete am Freitag einen erfolgreichen Abschluss der Festabrechnung. Das Budget wurde eingehalten, sodass am Ende des Anlasses, den über 500'000 Menschen besuchten, eine schwarze Null steht. Damit wurde das erste ESAF im Kanton Glarus nicht nur sportlich und kulturell, sondern auch finanziell erfolgreich abgeschlossen. Im Gegensatz zur Ausgabe 2022 in Pratteln BL: Damals musste ein Defizit von 3,8 Millionen Franken nachträglich von Privaten gestopft werden.

