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Weitere Sport-News Cambridge gewinnt 171. Boat Race

04.04.2026, 17:54

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Rudern: Geteilter Jubel bei Cambridge vs. Oxford

Der Männer-Achter der Universität Cambridge hat zum 4. Mal in Folge das traditionelle Boat Race auf der Londoner Themse gegen den Rivalen Oxford gewonnen. Das Team holte auf den kurvigen rund 6,8 km einen Vorsprung von dreieinhalb Längen heraus und stellte nach 171 Austragungen im Head-to-Head auf 89:81 (ein Unentschieden). Bei den Frauen setzte sich hingegen nach zuletzt 8 Pleiten in Folge der Oxford-Achter souverän durch. Nach gut 19 Minuten betrug der Vorsprung rund zehn Sekunden.

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