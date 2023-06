Legende: Saisonauftakt nach Mass Zoé Claessens. Freshfocus/Mickael Chavet

BMX: Claessens nur von Olympiasiegerin bezwungen

Zoé Claessens ist mit einem Podestplatz in den diesjährigen BMX-Weltcup gestartet. Die Waadtländerin wird im ersten von zwei Rennen an diesem Wochenende in Sakarya in der Türkei Zweite. Claessens, im vergangenen Juli in Nantes WM-Zweite, musste sich im Final der besten 8 einzig Bethany Shriever geschlagen geben. Die Britin wurde in Tokio Olympiasiegerin und im gleichen Jahr auch Weltmeisterin. Bei den Männern fuhr Weltmeister Simon Marquart auf Platz 5.

Beachvolleyball: Ein Schweizer Duo weiter, eines scheidet aus

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Nina Brunner/Tanja Hüberli überzeugt am Elite-16-Turnier in Ostrava und kämpft am Sonntag um den Finaleinzug. Brunner/Hüberli erreichten die Runde der letzten vier durch einen 21:18, 21:15-Sieg gegen die US-Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Cheng. In den Halbfinals treffen die Schwyzerin und die Zugerin auf die Brasilianerinnen Ana Patricia/Duda. Für das andere Schweizer Duo war in den Viertelfinals Endstation. Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder unterlagen den US-Amerikanerinnen Terese Cannon/Sarah Sponcil 16:21, 14:21.