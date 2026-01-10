Legende: Jubelschrei Alexis Bayard, hier im Sommer 2025 in Genua. IMAGO / ZUMA Press

Fechten: Bayard mit Exploit

Alexis Bayard hat beim Turnier in Fujairah (VAE) mit Platz 3 den dritten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere erreicht. Der 29-jährige Walliser Degenfechter stiess mit überzeugenden Leistungen bis in den Halbfinal vor, in welchem er Conrad Kongstad (DEN) mit 9:15 unterlag. Im ersten Moment sei er enttäuscht gewesen über diese Halbfinal-Niederlage, so Bayard. «Aber insgesamt war es ein sehr gutes Turnier für mich. Ich nähere mich damit wieder den Top 16 der Welt, die jeweils vom Qualifikationstag befreit sind.»

Reiten: Schweizer Exploit von Rogerson

Charlotta Rogerson ist in der Dressur-Kür beim Weltcup am CHI Basel mit Platz 2 und 81,290 Prozentpunkten im Sattel von Bonheur de la Vie eine herausragende Leistung gelungen. Noch nie erhielt eine Schweizerin oder Schweizer in einer Weltcup-Kür über 80 Zähler. Die 28-jährige Luzernerin ist die aufstrebende Dressurreiterin der Schweiz. Rogerson zeigte in Basel erstmals ihre neue Kür. Einzig die Deutsche Isabell Werth mit Wendy de Fontaine (86,155) lag ausser Reichweite.