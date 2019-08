Legende: Konnte nicht mit den Besten mithalten Lisa Berger (m.). imago images

Triathlon: Berger und Annen chancenlos

Am olympischen Triathlon-Testevent für Tokio 2020 blieben die beiden gemeldeten Schweizer Teilnehmerinnen chancenlos. In Abwesenheit von Nicola Spirig klassierten sich Lisa Berger und Jolanda Annen in den Rängen 40 und 49 mit über fünf beziehungsweise fast neun Minuten Rückstand. Souveräne Siegerin wurde Flora Duffy von den Bermudas. Die abschliessende Laufstrecke war von den Veranstaltern wegen Hitze um die Hälfte auf fünf Kilometer verkürzt worden.

Sportklettern: Lehmann im Halbfinal ausgeschieden

Sascha Lehmann verpasste an der WM im japanischen Hachioji in der Disziplin Lead mit Platz 23 den Final der Top 8 deutlich. Am Vortag hatte der Burgdorfer die Qualifikation für den Halbfinal gemeinsam mit dem Japaner Tomoa Narasaki und dem Österreicher Jakob Schubert auf Rang 1 abgeschlossen. Von den Schweizer Frauen schaffte im Lead keine den Einzug in den Halbfinal. Petra Klingler belegte als beste den 29. Platz.