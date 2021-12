Reiten: Abermals kein CHI Basel

Der CHI Basel muss zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Der Weltcup-Event mit Spring- und Dressurreitern hätte vom 13. bis 16. Januar in der St. Jakobshalle stattfinden sollen. Nachdem die Bewilligung für den Anlass vom Kanton widerrufen wurde, entschieden sich die Organisatoren zur Absage, auch wenn unter Umständen eine Durchführung ohne Zuschauer möglich gewesen wäre.

Darts: Topfavorit Price weiter

Titelverteidiger Gerwyn Price steht bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace als erster Spieler im Viertelfinal. Der Waliser (36) gewann am Mittwochabend gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode fast mühelos 4:1. In der nächsten Runde trifft er auf den den Engländer Michael Smith, der in einer hochklassigen Partie Jonny Clayton mit 4:3 ausschaltete. Price hatte noch vor seiner Achtelfinal-Partie auf Instagram über eine Verschiebung des Turniers gemeint: «Es wäre nicht die beste Option, aber ich würde ihr nicht widersprechen.»