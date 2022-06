Fechten: Starke Schweizerinnen am Ende unbelohnt

Das Schweizer Degen-Team der Frauen zeigte bei den Fecht-Europameisterschaften in Antalya einen starken Wettbewerb, der letztlich mit dem 4. Rang ohne Belohnung in Form einer Medaille bleibt. Das Quartett Pauline Brunner, Angeline Favre, Noemi Moeschlin und Laura Stähli gewann in den Achtelfinals zunächst gegen Israel (45:38), in den Viertelfinals behielt es gegen die Schwedinnen die Oberhand (45:42). Beim 32:45 gegen Italien im Halbfinal blieben die Schweizerinnen chancenlos, ehe es auch im Kampf um Bronze gegen die Ukraine eine Niederlage absetzte.

Handball: Raemy setzt eine Weile aus

Der Schweizer Internationale Nicolas Raemy nimmt eine längere Auszeit vom Handball. Diesen Passus handelte der 30-jährige Linkshänder aus, als er den Vertrag mit Wacker Thun bis Sommer 2023 verlängerte. Nach Weihnachten steht Raemy den Berner Oberländern und dem Nationalteam wieder zur Verfügung. Die Schweiz bestreitet Mitte Oktober zu Hause gegen Georgien und auswärts gegen Litauen die ersten beiden Qualifikationsspiele für die EM 2024 in Deutschland.

Beachvolleyball: WM 2023 in Mexiko

Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften werden 2023 erstmals in Mexiko ausgetragen. Das gab der Volleyball-Weltverband am Dienstag bekannt. Die Turniere der Frauen und Männer werden in der zweiten Jahreshälfte in mehreren Städten ausgespielt, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Am vergangenen Sonntag war die diesjährige WM in Rom zu Ende gegangen, wo Joana Hedrich und Anouk Vergé-Dépré nach einem Verletzungsdrama im Spiel um Bronze aufgeben mussten.