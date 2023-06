Legende: Behielten im 3. Finalspiel die Oberhand Fribourg Olympic. Keystone / Peter Klaunzer

Basketball: Fribourg Olympic gewinnt gegen Massagno deutlich

Im Playoff-Final der Männer geht Fribourg Olympic wieder in Führung. Die Freiburger gewannen gegen Spinelli Massagno zuhause gleich mit 95:81 und benötigen in der Best-of-5-Serie nur noch einen Sieg für den Schweizer-Meister-Titel. Nach der knappen Niederlage am vergangenen Dienstag traten die Westschweizer von Beginn weg dominant auf und liessen nie an ihrem Sieg zweifeln. Zwar konnten die Tessiner im 3. Abschnitt den Rückstand wieder etwas verkürzen, brachen aber im letzten Viertel komplett ein und musste den überlegenen Gegner mit 14 Punkten Vorsprung ziehen lassen. Für Aufregung sorgte Spinelli-Coach Robbi Gubitosa, welcher nach einem hartgepfiffenen Foul gegen seine Mannschaft die Beherrschung verlor und des Feldes verwiesen wurde. Spiel 4 findet am Dienstag erneut in Freiburg statt (live bei SRF).