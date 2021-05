Wasserspringen: Heimberg nur 5.

Michelle Heimberg sprang vom 3-Meter-Brett an der EM in Budapest auf den 5. Platz. Der Schweizerin, die vom 1-Meter-Brett am letzten Dienstag Silber gewonnen hatte, fehlten 15 Punkte für den erneuten Sprung auf das Treppchen. Die Qualifikation hatte Heimberg noch als 3. beendet. Gold ging an Tina Punzel aus Deutschland.