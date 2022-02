Legende: Lief Weltrekord über 1500 m Jakob Ingebrigtsen (Archivbild). Keystone

Leichtathletik: Ingebrigtsen läuft 1500 m in 3:30,60 Minuten

Der 21-jährige Norweger Jakob Ingebrigtsen hat am Hallen-Meeting in Liévin (FRA) den Indoor-Weltrekord über 1500 m um 44 Hundertstel auf 3:30,60 Minuten verbessert. Ingebrigtsen übertraf damit die Bestmarke des Äthiopiers Samuel Tefera, der vor 3 Jahren in Birmingham die 1500 m in 3:31,04 Minuten gelaufen war. Ingebrigtsen wurde letzten Sommer in Tokio Olympiasieger über 1500 m.

Turnen: Tschussowitina in Doha gemeldet

Nur rund 2 Monate nach ihrem Abschied kündigte Oxana Tschussowitina an, doch weitermachen zu wollen. Nun macht sie ernst: Die Usbekin steht auf der Startliste für den Weltcup in Doha/Katar vom 2. bis 5. März. Ihre Karriere will die 46-Jährige mindestens bis zu den Asienspielen in China (10. bis 25. September 2022) verlängern.