Legende: Überflieger James erreicht mit dem neuen Rekord einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Getty Images

LeBron James stellt neuen Rekord auf

James ist der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der gegen jedes Team der Liga ein «Triple-Double» verzeichnen konnte. Er erreichte dies mit 25 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists während des 112:107-Sieges der Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder. Ein sogenanntes «Triple-Double» bedeutet einen zweistelligen Wert in drei der fünf wichtigsten Statistiken (Punkte, Rebounds, Assists, Blocks oder Steals).

Golfturnier in Honkong verschoben

Das Hongkong Open, das mit zwei Millionen Dollar Preisgeld zu den grösseren Turnieren in Asien zählt, hätte am 28. November beginnen sollen. Es wurde aufgrund politischer Unruhen in Honkong verschoben. Die Sicherheit der Spieler und der weiteren am Turnier beteiligten Personen habe Priorität, sagte Keith Pelley, Direktor der Europa-PGA-Tour. Wenn der Kalender und die politische Situation es erlauben, soll das Turnier in den ersten Monaten des neuen Jahres nachgeholt werden. Im September war bereits eine Austragung des Tennis-WTA-Turniers in Hongkong aufgrund der aktuellen Lage unmöglich.