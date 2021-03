Legende: Spieler mit grossem Palmarès Joan Cañellas. Keystone

Handball: Kadetten holen Cañellas

Die Kadetten Schaffhausen rüsten im Hinblick auf die kommende Saison weiter auf. Mit Joan Cañellas verpflichten sie einen ehemaligen Weltmeister und Champions-League-Sieger. Der 34-jährige Spanier unterschrieb für 2 Jahre und soll als Leader die unerfahreneren Spieler in ihrer Entwicklung vorantreiben. Cañellas stand zuletzt beim ungarischen Topverein Pick Szeged unter Vertrag, spielte in seiner Karriere aber auch schon für den FC Barcelona, THW Kiel oder Vardar Skopje. Mit Skopje gewann er 2017 die Champions League, als Mitglied der spanischen Nationalmannschaft wurde Cañellas 2013 Weltmeister sowie 2018 und 2020 Europameister.

Handball: EM-Quali-Gegnerinnen der Schweiz bekannt

Das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen trifft in der Qualifikation für die EM 2022 auf Russland, Polen und Litauen. Die sechs Partien finden zwischen Oktober 2021 und April 2022 statt, die besten zwei Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde im November 2022 in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro. Die Schweizerinnen haben noch nie an einer EM teilgenommen.