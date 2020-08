Legende: In hervorragender Form Lisa Mamié. Keystone/Archiv

Schwimmen: Mamié auch über 50 m Brust mit Rekord

Nachdem Lisa Mamié am Dienstag bereits über 100 m Brust einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt hatte, doppelte die 22-jährige Zürcherin am Mittwoch nach. An der Sette Colli Trophy in Rom unterbot sie mit einer Zeit von 31,23 Sekunden ihre alte Rekordmarke über 50 m Brust um 26 Hundertstel. Mamié sagt nach ihren beiden Rekordläufen: «Es war mein erster Wettkampf seit der Corona-Pause. Und es war cool, wieder mal einen Wettkampf bestreiten zu dürfen, weil ich das echt vermisst habe.»

LA: Kein Marathon in Zürich

Der bereits von April auf den 6. September verschobene 18. Zürich Marathon ist definitiv abgesagt worden. Als Grund nannten die Organisatoren die «nicht erfolgte Lockerung des Veranstaltungsverbots» durch den Bundesrat. Damit wird auch kein Marathon-Schweizermeister-Titel verliehen.

LA: Auch Paris-Marathon abgesagt

Auch das 42,195-km-Rennen in Paris findet aufgrund der Corona-Krise nicht statt. Dies teilten die Organisatoren der Firma ASO mit, welche ebenso die Tour de France veranstaltet. Der Paris-Marathon war zunächst vom 5. April auf den 18. Oktober und später auf den 15. November verschoben worden.