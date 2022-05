Moser muss Start in Freiluftsaison verschieben

Legende: Von einer Verletzung ausgebremst Angelica Moser. Keystone/Peter Klaunzer

Leichtathletik: Moser erleidet Muskelfaserriss

Stabhochspringerin Angelica Moser muss sich mit dem Einstieg in die Freiluft-Saison gedulden. Die Hallen-Europameisterin und Hallen-WM-Vierte hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Die 24-jährige Zürcherin hatte ihren ersten Wettkampf unter freiem Himmel beim Diamond-League-Meeting am 21. Mai in Birmingham geplant.

02:24 Video Archiv: Moser will wieder hoch hinaus Aus Sport-Clip vom 16.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.

Snooker: O'Sullivan und Trump im WM-Final

Ausnahmespieler Ronnie O'Sullivan hat den Final der Snooker-WM in Sheffield erreicht. Der sechsfache Weltmeister aus England setzte sich am Samstag gegen den Schotten John Higgins nach einer souveränen Leistung mit 17:11 durch. Im Aufeinandertreffen der beiden 46-jährigen Routiniers, das auch als «Klassiker» des Snooker bezeichnet wird, konnte sich O'Sullivan nach ausgeglichenem Beginn mehr und mehr absetzen. Im Final vom Sonntag und Montag trifft der Weltranglistenerste auf seinen englischen Landsmann Judd Trump. Der Weltmeister von 2019 setzte sich in einem engen Halbfinal mit 17:16 gegen Mark Williams durch.