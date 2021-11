Schwimmen: Ponti lässt die Rekorde weiter purzeln

Einen Tag nach seinem Schweizer Rekord über 100 m Schmetterling hat Noè Ponti an den Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Sursee wieder zugeschlagen. Der 20-jährige Tessiner hatte über 200 m Schmetterling den Landesrekord von Jérémy Desplanches mit 1:51,57 Minuten bereits im Vorlauf pulverisiert. Im Final legte der Tessiner noch einmal nach und verbesserte seine eigene Bestmarke um 0,39 Sekunden auf 1:51,18 Minuten. Mit dieser Leistung reiht er sich an 9. Stelle im aktuellen Weltranking ein. Der Europarekord liegt bei 1:49,00 Minuten, aufgestellt von Laszlo Cseh aus Ungarn. Über 1500 Freistil unterbot der 19-jährige Christian Schreiber den Schweizer Rekord um über 3 Sekunden auf 15:08,23 Minuten. Die Bestmarke hatte zuvor 20 Jahre lang Yves Platel mit 15:11,50 gehalten.