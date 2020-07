Radprofi Badilatti Etappendritter in Rumänien

Legende: Konnte überzeugen Matteo Badilatti. imago images/Archiv

Rad: Badilatti fährt auf Rang 3

Matteo Badilatti hat die 1. Etappe der Sibiu-Rundfahrt in Rumänien als Dritter beendet. Der Puschlaver kam nach 183 Kilometern in Balea Lac mit 16 Sekunden Rückstand auf die Österreicher Gregor Mühlberger und Patrick Konrad ins Ziel. Badilatti belegt auch in der Gesamtwertung den 3. Platz. Das Etappenrennen ist die erste Veranstaltung im Rahmen der Europe Tour seit März.

Behindertensport: Zanardi zurück auf der Intensivstation

Der frühere Formel-1-Fahrer Alessandro Zanardi muss gemäss italienischen Medienberichten zurück auf die Intensivstation. Sein Gesundheitszustand habe sich wieder verschlechtert. Wie die Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, ist der 53-Jährige in ein Spital nach Mailand verlegt worden. Zuletzt war von einem verbesserten Zustand berichtet worden. Zanardi hatte am 19. Juni bei einem Wettkampf in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Nach dem Unfall lag er im künstlichen Koma.